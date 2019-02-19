РИАМО – 19 фев. Два минометных снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении строительных работ на улице Складочная в столичном районе Марьина Роща, передает ТАСС.

«Снаряд нашли на территории жилого комплекса «Шереметьевский» на Складочной улице. Его обнаружили во время строительных работ. На место прибыли полиция, МЧС и представители военной комендатуры», – сказал собеседник агентства.

В ближайшее время снаряд будет вывезен в безопасное место и уничтожен.