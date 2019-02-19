РИАМО – 19 фев. Более 270 ярмарок провели на территории подмосковных Люберец в минувшем году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Глава Люберец Владимир Ружицкий во вторник выступил перед жителями с ежегодным отчетом.

«Продолжает развиваться потребительский рынок. За год в округе открыто 36 новых предприятий бытового обслуживания, 13 объектов общественного питания, 38 магазинов, также проведено 270 ярмарок», – отметил Ружицкий.

Глава округа также добавил, что были достигнуты определенные договоренности с розничными рынками и ярмарками о предоставлении льготных мест представителям социально-незащищенных категорий.

«Для реализации товаров со своих приусадебных участков представителям социально незащищенных групп населения было предоставлено 121 льготное место на розничных рынках и ярмарках округа», – заключил он.