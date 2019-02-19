РИАМО - 19 фев. Калининско-Солнцевская линия метро Москвы получит собственные оборотные тупики, что обеспечит ей полную автономность от Большой кольцевой линии (БКЛ), куда сейчас уходят поезда «желтой» ветки, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«С продлением «желтой» ветки до «Рассказовки» мы получили маршрут из 16 станций: сначала поезд идет по Калининско-Солнцевской линии, после чего «уходит» на пути Большой кольцевой линии. Строительство оборотных тупиков для «желтой» ветки – это следующий шаг к тому, чтобы обеспечить полную независимость двух линий друг от друга в рамках реализации проекта БКЛ», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (управляющей компании по строительству новых линий и станций столичной подземки) Марс Газизуллин рассказал, что проходка левого перегонного тоннеля в сторону станции «Деловой центр» Калининско-Солнцевской линии стартовала из подземной монтажной камеры вблизи Кутузовского проспекта.

«Строительство тоннеля протяженностью более 1,2 километра будет вестись преимущественно в водоносных известняках при помощи тоннелепроходческого комплекса (ТМПК) «Полина» на глубине от 16 до 54 метров», – сказал Газизуллин.

Он уточнил, что из-за небольшого размера монтажной камеры, недостаточного для стандартного запуска ТПМК, его будут монтировать поэтапно. В связи с этим первые два месяца щит будет двигаться со скоростью 50 метров в месяц, далее, когда ТПМК будет собран полностью, он разгонится до 180–200 метров в месяц.

Он также добавил, что старт проходки соседнего, правого перегонного тоннеля, намечен на весну этого года. Трасса тоннелей пройдет под территориями Международного выставочного центра и Бадаевского пивоваренного завода, а также под Краснопресненской набережной и руслом Москвы-реки.

Ранее власти Москвы рассказали о намерениях продлить Калининско-Солнцевскую ветку метро до международного аэропорта «Внуково», трассировка линии пройдет вдоль Боровского шоссе.