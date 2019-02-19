РИАМО - 19 фев. В 2018 году система здравоохранения подмосковных Люберец пополнилась тремя новыми объектами, а в текущем году разработают проект нового стационарного отделения ЛРБ-2, откроют подстанцию скорой помощи в Октябрьском и начнут строительство поликлиники на 540 посещений в смену, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Во вторник глава Люберец Владимир Ружицкий выступил с ежегодным отчетом.

«В декабре прошлого года закончено строительство и оснащение оборудованием новой детской поликлиники в микрорайоне Новокрасково на 100 посещений в смену. В ЖК «Самолет» открыты педиатрический кабинет и молочная кухня», — сказал Ружицкий.

Он добавил, что в этом году будет разработан проект нового стационарного отделения ЛРБ-2 на 600 мест, будет открыта подстанция скорой помощи в поселке Октябрьский и начато строительство поликлиники на 540 посещений в смену в микрорайоне «Самолет».

Ружицкий подчеркнул, что для детской поликлиники в Октябрьском подобран земельный участок. Сейчас идет работа над включением этого объекта в госпрограмму Московской области.