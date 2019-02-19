РИАМО – 19 фев. Участники проекта «Московского долголетия» отметят 23 Февраля зимним марафоном и конкурсом на лучшего дедушку, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Праздничные программы запланированы у Джамгаровского пруда, в парке «Кузьминки-Люблино» и в Зеленограде.

«В рамках проекта «Московское долголетие» для горожан старшего поколения в столичных парках организуют праздники ко Дню защитника Отечества. Они пройдут 21 февраля. У Джамгаровского пруда (Стартовая улица, дом 10) в 11:30 начнется праздник «Мы сильные, ловкие, умелые!». В нем примут участие четыре команды от территориальных центров социального обслуживания Северного округа», – говорится в сообщении.

Состязания пройдут в несколько этапов. Первый тур называется «Аты-баты, шли солдаты». Участники посоревнуются в скандинавской ходьбе под строевую песню.

«Этап «Меткий стрелок» посвящен состязаниям в зимнем кегельбане, а тур «Один за всех» – это соревнование по перетягиванию каната. В заключение командам предстоит проявить сплоченность и ловкость на «Переправе», чтобы пройти испытание «Змейка». А капитаны и их помощники продемонстрируют навыки оказания первой помощи в конкурсе «Служили два товарища». Праздник завершится массовым танцевальным флешмобом», – уточняется в материале.

В парке «Кузьминки-Люблино» (улица Заречье, дом 7) в 12:00 проведут окружную спартакиаду «Зимний марафон – 2019». В ней примут участие более 350 человек. В программе – конкурсы, игры и состязания. Победители получат призы.

«В Зеленограде (проспект Генерала Алексеева, дом 38, политехнический колледж № 50) праздник начнется в 11:30. Здесь проведут конкурс «Зеленоградский супердедушка — 2019». Главное условие участия в состязании – наличие внуков», – отмечается в сообщении.

Программа состоит из нескольких этапов. Жюри будет оценивать творческие способности конкурсантов, их коммуникабельность, артистичность, оригинальность выступлений и креативность сценических костюмов.

«Победителей определят в номинациях «Самый творческий», «Самый спортивный», «Самый стильный», «Самый остроумный» и «Самый элегантный». А обладатель всех этих качеств получит звание супердедушки 2019 года», – заключается на сайте.