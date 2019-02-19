РИАМО – 19 фев. Экономист Сергей Хестанов считает, что западные санкции оказали положительное влияние на некоторые сферы российской экономики и в целом ущерб от них «не велик».

Ранее Минэкономразвития оценило ущерб от антироссийских санкций. По данным на конец прошлого года, ограничительные меры против российской стороны приняли более 60 стран. Ущерб в ведомстве оценили в 6,3 миллиарда долларов. При этом наибольший вред экономике нашей страны нанесли действия Евросоюза, США и Украины.

«Выиграли те предприятия, которые сильно конкурировали с импортной продукцией – они смогли поднять цены и получить дополнительную прибыль. В целом, влияние санкций было не слишком сильным в силу того, что никаких ограничений на покупку российской нефти и российского газа не вводилось. Соответственно, экономический ущерб от санкций не велик», – сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» Хестанов

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что новые санкции против России из-за событий в Керченском проливе страны ЕС могут одобрить уже в ближайшие две недели, если не будет позитивных изменений в ситуации.