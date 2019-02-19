РИАМО – 19 фев. Пожарную часть № 35 в столичном районе Марьина Роща ждет реконструкция, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Помещение депо разделят на блоки, а на территории обустроят стоянки для пожарной техники. Пожарно-спасательную часть № 35 в районе Марьина Роща ждет реконструкция. Мосгосэкспертиза уже согласовала проектную документацию», – говорится в сообщении.

Руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева уточнила, что в настоящее время в столице активно возводятся и модернизируются важные социальные объекты для того, чтобы существенно сократить время прибытия экстренных служб к месту вызова.

«Так, в скором времени в районе Марьина Роща реконструируют пожарно-спасательную часть №35», – дополнила она.

После реконструкции пожарное депо будет разделено на блоки для размещения пожарной техники и техобслуживания, хозяйственный блок, помещения дежурной службы, газодымозащитной службы и для обслуживания рукавов.

«На территории обустроят стоянку на три машино-места, предназначенную для размещения личного состава и пожарной техники, а в здании депо планируется организовать пост технического обслуживания пожарных автомобилей и стоянку на два машино-места», – уточняется в материале.

В ходе реконструкции в пожарном депо заменят покрытие и ограждение кровли, разместят новые слуховые окна и установят крепления для приспособления страховочных веревок, демонтируют существующую обшивку фасада и облицуют его алюминиевыми композитными панелями, а также заменят входные двери, окна и гаражные ворота.