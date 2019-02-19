РИАМО - 19 фев. Почти три тысячи уроков по сортировке и раздельному сбору отходов провели в образовательных организациях городского округа Люберцы в течение месяца, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В течение месяца для учащихся 1–11 классов школ городского округа провели почти 3 тысячи экологических уроков, за прошедшую неделю – порядка 950 уроков», – отметил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Он добавил, что школьные занятия по раздельному сбору отходов были организованы в 42 образовательных организациях городского округа для 32,2 тысяч школьников.

Во время занятий, которые проходят в форме единых уроков, классных часов и внеклассных мероприятий, детям рассказывают о современных технологиях промышленной переработки ТКО в рамках проекта «Чистое Подмосковье», обучают навыкам раздельного сбора отходов.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.