РИАМО - 20 фев. Церемония прощания со старшим тренером сборной России по вольной борьбе, членом исполкома Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Шамилем Невретдиновым состоится в Москве в среду в 11:30.

Невретдинов умер накануне в возрасте 77 лет.

На протяжении долгого времени Невретдинов готовил сборные команды СССР и России по всем возрастам и разработал множество методических пособий.

Прощание с прославленным тренером состоится в 11:30 на Проспекте Мира в Соборной мечети.