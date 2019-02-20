РИАМО – 20 фев. Специалисты управления Росреестра по Московской области ответят на вопросы жителей об оказания госуслуг в электронном виде на горячей линии в среду, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Управление Росреестра по Московской области проведет очередную горячую телефонную линию 20 февраля. Специалисты управления ответят на вопросы о предоставлении государственных услуг Росреестра в электронном виде. <…> Телефон горячей линии: (499)148-92-70. Начало в 11:00», – говорится в сообщении.

В ходе горячей линии можно получить дополнительную информацию о работе электронных сервисов, порядке проведения государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов недвижимости по электронным обращениям граждан.

Кроме того, специалисты дадут разъяснения о работе личного кабинета на официальном сайте Росреестра и получении услуг Росреестра через нотариусов.