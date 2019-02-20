РИАМО - 20 фев. В Московской областной думе в среду пройдет заседание Московского областного совета руководителей фракций «Единая Россия», на нем обсудят вопросы совершенствования сотрудничества депутатов партии всех уровней, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Одним из основных направлений работы является активное взаимодействие и координация работы фракций «Единой России» в местных советах депутатов.

«Вопросам дальнейшего совершенствования сотрудничества депутатов всех уровней будет посвящено очередное заседание Московского областного совета руководителей фракций «Единая Россия» – оно пройдет 20 февраля», – говорится в сообщении.

Планируется обсудить основные направления работы совета в 2019 году, участие депутатов в реализации задач, поставленных в обращении губернатора Московской области, а также организацию работы и взаимодействия депутатов в период проведения региональной недели в территориальных округах.