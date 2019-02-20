РИАМО - 20 фев. На портале «Добродел» в среду стартует рейтинговое голосование по выбору территорий Подмосковья, которые будут благоустроены в первоочередном порядке в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В рейтинговом голосовании примут участие все муниципальные образования региона с населением свыше 20 тысяч человек. Голосование продлиться до 27 февраля.

«Жителям будет предложено несколько общественных территорий на выбор в их муниципальном образовании, из которых они должны будут выбрать одну. Территория, которая наберет наибольшее количество голосов, будет благоустроена в следующем году», – говорится в сообщении.

В числе предлагаемых общественных территорий могут быть парки, скверы, пешеходные зоны, бульвары, набережные, центральные улицы и площади.