РИАМО - 20 фев. Из-за проведения ведомственного мероприятия в Гостином дворе в среду полностью перекроют несколько участков улиц в центре столицы, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: улица Ильинка от Старой площади до Красной площади. Участок 2: Рыбный переулок от улицы Ильинка до улицы Варварка. Участок 3: Большой Черкасский переулок от Малого Черкасского переулка до улицы Ильинка. Участок 4: Малый Черкасский переулок от Большого Черкасского переулка до Новой площади», – отмечается в сообщении.

Ограничения начнут действовать с 05:00 20 февраля и до окончания мероприятия.

«Особенности: полное перекрытие», – уточняется в сообщении.