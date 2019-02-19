РИАМО - 19 фев. Неизвестный заявил об угрозе взрыва в столичном следственном изоляторе временного содержания № 5, сообщает «Интерфакс».

«Поступило сообщение о «минировании» по СИЗО № 5 на Выборгской улице», – отметил источник агентства, знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что в настоящее время информация проверяется.

Ранее сообщалось о «минировании» десяти торговых центров, 14 зданий ТЭЦ, гостиницы «Космос», Казанского вокзала, Останкинской телебашни и других объектов. Волна анонимных сообщений об угрозе взрыва началась во вторник около 15 часов.

С января 2019 года в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о «минировании» административных зданий и социальных объектов – от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны. Похожая ситуация случилась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 – в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.