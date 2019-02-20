РИАМО - 20 фев. Президент России Владимир Путин в среду в 12:00 в Гостином дворе огласит послание Федеральному Собранию, подробности послания пока неизвестны.

Это послание станет для российского президента уже 15-м по счету.

Послание президента России Федеральному Собранию – ежегодное обращение главы государства парламенту. Это программный политико-правовой документ, который отражает основные пути стратегического развития страны. Как правило, включает в себя политический, экономический и идеологические блоки.

В прошлом году выступление впервые прошло не в Кремле, а в Манеже и оказалось рекордным по длительности. Также в ходе послания Путин с помощью интерактивных вставок представил образцы нового российского оружия.