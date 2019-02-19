РИАМО - 19 фев. В городском округе Дубна завершили строительство высокотехнологичного научно-производственного комплекса «Гамма» по разработке и производству капиллярных диализных фильтров, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Комплекс также специализируется на производстве оборудования для гемодиализа и других методов экстракорпорального очищения крови. Объект возведен на территории Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна».

«Комплексу выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС)», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Общая площадь объекта составляет 11,5 тысяч квадратных метров. На объекте будет осуществляться производство капиллярных диализных фильтров последнего поколения в количестве 4,2 миллиона за 320 дней и оборудования для гемодиализа «искусственная почка» с выпуском 1 тысяча единиц в год.

Застройщиком является ООО «Фрерус».