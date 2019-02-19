РИАМО - 19 фев. Из-за ремонта изменился режим работы парковки со шлагбаумом на улице Гарибальди, она временно работает бесплатно, водителям напомнили, что в случае возникновения вопросов они могут обратиться к контролерам на парковках, сообщается на сайте московского паркинга.

«В связи с проведением ремонтных работ на плоскостной парковке со шлагбаумом, расположенной по адресу: улица Гарибальди, владение 30, плата за проезд на парковку не взимается. Въезд и выезд осуществляются в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму», – говорится в сообщении.

Автомобилистам напомнили, что в случае возникновения вопросов они могут обратиться к контролерам на парковках или в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: 8(495)539-54-54 или по номеру 3210 с мобильного.