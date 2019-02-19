РИАМО - 19 фев. В подмосковных Химках прошла спартакиада по лыжным гонкам, в ней приняли участие порядка 240 ребят из 29 школ, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Масштабная спартакиада по лыжным гонкам прошла в Химках. Главные участники соревнований – школьники. Всего участие приняли около 240 ребят из 29 школ муниципалитета. Участники должны преодолеть дистанцию в один километр, для тех, кто хочет сдать нормативы ГТО, подготовлена трасса 3 километра», – отмечается в сообщении.

Возрастных ограничений в спартакиаде нет. На старт вышли как лыжники со стажем, так и спортсмены-любители.

«Я занимаюсь на любительском уровне лыжами уже 4 года и поэтому решила попробовать свои силы в гонке», – поделилась ученица 11-го класса школы №8 в городском округе Диана Железогло.

Спартакиада среди школьников в Химках проходит ежегодно. Главная цель мероприятия – привлечь как можно больше ребят к занятию спортом.