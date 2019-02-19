РИАМО - 19 фев. Дворы 100 жилых домов комплексно благоустроят в Солнечногорске, здесь приведут в порядок контейнерную площадку, установят удобные лавочки, высадят кустарники и деревья, говорится в сообщении пресс-службы администрации Солнечногорского района.

Глава района Владимир Слепцов вместе с представителями профильных подразделений администрации встретился с жителями трех многоквартирных домов, чтобы услышать пожелания каждого по благоустройству дворовой территории, где планируют обустроить две площадки: детскую и спортивную.

«С жителями домов №№12 и 12А по улице Баранова и №60 по улице Красной обсудили комплексное благоустройство дворовых территорий. Взамен устаревшей детской площадки здесь установят большой современный игровой комплекс по губернаторской программе, где будет интересно как самым маленьким, так и подросткам. Для детей помладше здесь также установят балансиры, качели, карусель и песочницу», – говорится в сообщении.

Кроме того, помимо детской площадки в рамках комплексного благоустройства во дворе будет оборудовано 650 квадратных метров дополнительных парковочных мест. Также приведут в порядок контейнерную площадку, установят удобные лавочки, высадят кустарники и деревья.

«В этом году мы комплексно благоустроим дворы с охватом 100 жилых домов. Важно, что каждую дизайн-концепцию мы обсуждаем вместе с жителями, с помощью наглядных макетов показываем, как преобразится их двор. Такой подход помогает оперативно внести изменения, услышать мнение солнечногорцев», – отметил Слепцов.

Все пожелания жителей зафиксированы и будут учтены при комплексном благоустройстве. Всего в этом году в Солнечногорске планируют комплексно благоустроить 29 дворовых территорий. Такие встречи проходят еженедельно на всей территории муниципалитета. О них горожан предварительно уведомят посредством объявлений на информационных щитах.