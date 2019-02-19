РИАМО - 19 фев. В Люберцах средняя заработная плата увеличилась до 62 тысяч рублей, рост составил 5,5%, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Также здесь выполнены все плановые показатели по росту заработной платы бюджетников по указам президента.

«За 2018 год в городском округе Люберцы создано 1778 новых рабочих мест. Годовой объем инвестиций составил 35 миллиардов рублей с ростом на 66%, из них объем промышленных инвестиций составил 12 миллиардов рублей, с ростом на 78%», – отметил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

По его словам, задача на ближайшие годы – привлечение новых инвесторов.

«Развитие территории – ключевой критерий эффективности нашей работы», – добавил Ружицкий.

Он уточнил, что в настоящее время в округе идет работа по созданию индустриального парка «Люберцы» на базе Люберецкого электромеханического завода и технопарка «Флагман» на базе предприятия «Энергоконтракт», что также позволит привлечь инвестиции и создать новые рабочие места.