РИАМО - 19 фев. На территории Подмосковья сразу несколько тепловых электростанций получили анонимные сообщения о «минировании», сообщил РИАМО во вторник осведомленный источник.

«Поступили звонки в несколько ТЭЦ», – сказал источник.

В свою очередь, представитель пресс-службы министерства энергетики Московской области сообщил, что все системы работают штатно.

«Наша задача – бесперебойное снабжение жителей энергоресурсами. А различные угрозы – это компетенция правоохранительных органов», – отметил сотрудник пресс-службы.

Во вторник аналогичные сообщения поступили в адрес более 20 различных организаций в Москве.

С января 2019 года в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о «минировании» административных зданий и социальных объектов – от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны. Похожая ситуация случилась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 – в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей.

Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Количество эвакуированных из‑за угроз взрыва в учреждениях Москвы выросло до 9 тыс человек>>