РИАМО - 19 фев. В жилом комплексе «Скандинавия» в столичной Коммунарке оборудуют парк, где появятся водоем, похожий на горный ручей, и «мост троллей», прогулочные дорожки будущего парка станут частью пешеходных маршрутов жилого комплекса, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«Линейный парк в ЖК «Скандинавия» планируется открыть нынешней осенью в Коммунарке. Он станет настоящим украшением новой Москвы, образцом типичной скандинавской природы – центральное место в нем займет сохраненный естественный водоем, для которого архитекторы заново сформировали поверхность дна. Сейчас ГК «А101» обустраивает его набережную, укрепляя ее с помощью подпорных стенок из габионов с сохранением существующих деревьев», – говорится в сообщении.

Новый парк площадью 10 гектаров – первый объект в системе городских общественных пространств, которая создается на территории ЖК «Скандинавия». Его концепцию и дизайн-код разработало голландское архитектурное бюро MLA+, рабочую документацию – российские специалисты из компании MAParchitects.

«Сам водоем будет похож на настоящий горный ручей, какой можно встретить в Норвегии. Для его создания проектировщики использовали компьютерное гидравлическое моделирование для определения максимальных уровней воды и скоростей потока по всему руслу», – добавляется в сообщении.

Линейный парк будет выглядеть естественным продолжением придомовой территории, создавая у жителей ощущение жизни на природе. Кроме того, прогулочные дорожки будущего парка станут частью пешеходных маршрутов жилого комплекса.

«Попасть на другой берег ручья, к остальным жилым корпусам, на пешеходный променад и к детскому саду «Волшебная долина» жители домов-башен ЖК «Скандинавия» и ближайших корпусов ЖК «Москва А101» смогут по «мосту троллей». Конструкция из прочного металла будет обшита деревянной рейкой для сохранения аутентичности скандинавского дизайна», – подчеркивается в сообщении.

Как отметил руководитель мастерской MAParchitects Александр Порошкин, это будет небольшой арочный мост, который должен выглядеть так, словно построен пару сотен лет назад в норвежской деревне и под ним прячется настоящий тролль. При этом в ограждение моста «впишут» освещение, которое подчеркнет его силуэт.

По словам руководителя департамента развития новых территорий Москвы Владимира Жидкина, сейчас в Троицком и Новомосковском округах действуют 17 созданных и реконструированных парков площадью 102,5 гектара, они пользуются у жителей большой популярностью.