РИАМО - 19 фев. С 1 марта 2019 года вступит в силу единый уведомительный порядок строительства домов на землях индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов, садовых и дачных некоммерческих товариществ, об изменениях напомнили жителям Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного БТИ.

«Дачную амнистию неоднократно продлевали, начиная с 2006 года. Под «дачной амнистией» понимают упрощенный порядок оформления прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества. Последнее продление было в начале 2018 года и до 1 марта 2020 года», — говорится в сообщении.

Однако с 4 августа 2018 года после принятия 340-ФЗ изменилась вся процедура строительства на землю и ИЖС, ЛПХ в границах населенных пунктов, СНТ/ДНТ и установлен новый срок действия упрощенного порядка – 1 марта 2019 года.

После 1 марта в силу вступит единый уведомительный порядок строительства домов на землях ИЖС, ЛПХ в границах населенных пунктов, СНТ/ДНТ. Для строительства дома необходимо будет подать уведомление о планируемом строительстве в орган местного самоуправления. После проверки всех параметров, указанных в уведомлении, администрация направит уведомление о соответствии или несоответствии планируемого дома требованиям градостроительных норм и правил.

«Если вы получили уведомление о соответствии, то можете приступать к строительству. Законом установлен допустимый срок, в течение которого можно строить, – 10 лет. Если вы не успели построить объект в этот срок, вам необходимо будет получать новое уведомление, так как продление срока действия уведомлений о начале строительства законом не предусмотрено», — добавляется в сообщении.

Если на покупаемом земельном участке уже начато строительство, важно получить у продавца уведомление о соответствии планируемого строительства, и тогда можно будет продолжить стройку без дополнительных согласований, ранее выданное уведомление продолжит действовать.

После завершения строительства гражданин заказывает у кадастрового инженера технический план на дом, заполняет уведомление об окончании строительства, уплачивает госпошлину и подает документы также в орган местного самоуправления (ОМС). В течение 7 рабочих дней администрация рассматривает документы. При отсутствии нарушений администрация выдает уведомление о соответствии построенного дома и направляет пакет документов на регистрацию в Росреестр или выдает заявителю для самостоятельной подачи через МФЦ.

«Московское областное БТИ оказывает комплексную услугу и подготавливает все необходимые уведомления, проводит обмеры дома для технического плана и подает документы в ОМС или МФЦ. Наши подразделения расположены по всей территории Московской области. Специалисты ГУП Московской области «МОБТИ» имеют практический опыт взаимодействия с администрациями всех районов по уведомительному порядку», — добавляется в сообщении.

Генеральный директор Московского областного БТИ Александр Беднягин считает, что разумное продление упрощенного порядка до осени 2019 года позволит большинству граждан оформить свои постройки. С учетом специфики кадастровых работ, необходимых для оформления дома, подготовка технического плана в зимний период требует больше времени, а в ряде случаев невозможна из-за отсутствия доступа на земельный участок.

В зимний период большинство домов в садоводческих товариществах пустуют, чистка дорог и уборка снега не проводится. Попасть на такие участки кадастровому инженеру зачастую невозможно. А подготовка технического плана на дом без обмеров и координирования постройки является грубым нарушением законодательства.

Московская область с 2016 года реализует проект по выявлению и вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимости. В ходе работы по проекту выявлено порядка 900 тысяч незарегистрированных объектов. Упрощенный порядок позволял многим гражданам оформить свои строения и вовлечь их в хозяйственный и налоговый оборот. Однако на текущий момент зарегистрировано только около половины из выявленных объектов.

«Мы проводим активную разъяснительную работу с членами садовых товариществ и помогаем гражданам оформить свои участки и строения. Часто требуется комплексная работа со всеми членами товариществ, чтобы устранить все пересечения земельных участков, оформить право на них и уже только потом перейти к оформлению домов», — отметил Беднягин.

Он добавил, что консультирование граждан и помощь в оформлении недвижимости является одной из важных задач Московского областного БТИ.