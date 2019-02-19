РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. Подольская спортсменка Надежда Сергеева выиграла бронзу на дистанции 20 километров на чемпионате России по ходьбе на трассе «Формулы-1» в Сочи, сообщается на странице председателя комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Сергея Сабинина в соцсети «ВКонтакте».

«Скороходы Подольска выступили на чемпионате России по ходьбе на трассе «Формулы-1» в Сочи на дистанции 20 километров. Настоящий подвиг совершила Надежда Сергеева. Уступив только олимпийской чемпионке Елене Лашмановой и призеру мирового первенства Эльвире Хасановой, она выиграла бронзу и установила новый рекорд Московской области - 1:29.23. Результат Сергеевой является шестым в мировом рейтинге», – говорится в сообщении.

Максим Краснов финишировал седьмым с личным рекордом 1:23.47, что выше норматива на чемпионат Европы. Тренер спортсменов – Вадим Злобин из физкультурно-спортивного клуба «Ирида».

Командный чемпионат России и Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 23 лет, юношей и девушек до 18 лет по спортивной ходьбе проходили с 17 по 18 февраля в Сочи на трассе «Формулы-1». В соревнованиях приняли участие сильнейшие ходоки России из 15 регионов страны.

В первый соревновательный день в рамках Всероссийских соревнований выступали юноши и девушки до 18 лет. Девушки преодолевали дистанцию в 5 километров, юноши - 10 километров. Во второй соревновательный день выступали взрослые спортсмены мужчины и женщины на дистанциях 35 и 20 километров, юниоры и юниорки до 20 лет мерились силами на дистанции 10 километров, юниоры и юниорки до 23 лет сразились на дистанции 20 километров в рамках Всероссийских соревнований.

На дистанции 20 километров из звезд выступили чемпионка мира и Олимпийских игр Лашманова, серебряный призер чемпионата мира-2017 Сергей Широбоков, бронзовый призер чемпионата Европы-2018 в Берлине Василий Мизинов, участница ЧЕ-2018 Яна Смердова.