РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В подмосковном Подольске воспитанники центра социальной помощи семье и детям отправили открытки военным в госпиталь в преддверии Дня защитника Отечества, говорится в сообщении пресс-службы макрорегиона Москвы Почты России.

«В Подольске во вторник (19 февраля - ред.) сотрудники почтамта провели экскурсию для 15 воспитанников городского центра социальной помощи семье и детям. В ходе мероприятия ребятам рассказали о том, что такое почта, чем отличается телеграмма от письма, для чего нужны марки и многое другое. Важной частью экскурсионной программы стала отправка поздравительных писем военнослужащим. Перед походом на почтамт ребята подготовили открытки и поделки, которые отправились в военный клинический госпиталь 1586 Минобороны РФ, расположенный на территории Подольска», – говорится в сообщении.

В ходе мероприятия сотрудники почтамта помогли юным гостям отправить свои подарки, заполнить бланки и конверты.

«Приглашать детей в гости на почту – это отличная традиция. Таким образом мы стараемся расширить их кругозор, рассказать о том, как важна наша работа. Очень важно, что наши подольские коллеги помогли ребятам отправить солдатам и офицерам, которые находятся на лечении в военном госпитале Подольска, поздравительные письма. Дети узнали о таком замечательном и важном для нашей страны празднике, как День защитника Отечества», – отметила руководитель подмосковного филиала «Почты России» Надежда Бабичева.

Управление федеральной почтовой связи Московской области – филиал ФГУП «Почта России» на сегодняшний день включает в себя 19 обособленных структурных подразделений. Услуги почтовой связи предоставляют свыше 1,1 тысяч отделений, а услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты Московской области. Общая численность работников филиала составляет более 13,8 тысяч человек, из которых более 4,1 тысяч почтальонов, более 2,6 тысяч операторов отделений почтовой связи.