РИАМО - 19 фев. В рамках открытия крупнейшей в России зимней выставки тюльпанов и других весенних растений «Репетиция весны» и празднования Дня защитника Отечества 23 февраля первым 313 гостям Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» подарят по тюльпану, говорится в сообщении пресс-службы сада.

В феврале 2019 года старейший ботанический сад России «Аптекарский огород» отмечает 313-летие. Раздавать тюльпаны будут главные мужчины сада, включая его директора Алексея Ретеюма и ландшафтного архитектора Артема Паршина.

«Репетиция весны» – самое популярное ежегодное событие в саду. Около 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари, лилии, луки, ландыши, сирень, подснежники, вишня, сакура, магнолии и прочие растения расцветут на два месяца раньше природного срока, чтобы порадовать Москву к началу весны», – говорится в сообщении.

«Репетиция весны» – это самый масштабный в стране зимний праздник наиболее эффектных и новых видов и сортов тюльпанов с гаммой оттенков и ароматов: одни пахнут арбузами, другие карамелью, третьи яблоками. Некоторые тюльпаны похожи на пионы, другие – на розы, лилии, кувшинки и даже на горящее пламя.

Растение зацветает в необычное для него время года благодаря хитрой методике под названием «выгонка»: для луковиц растений создаются специальные условия, в результате они просыпаются и зацветают в любое запланированное время.

В честь открытия выставки 23 февраля в 19:00 пройдет тропический концерт «Романтики в саду. От Шуберта до Шопена» с шедеврами эпохи романтизма на духовых и струнных в исполнении музыкантов из известного консорциума Simple Music.

«В этом году наши гости увидят самые разнообразные сорта тюльпанов, включая редкие, новые, самые черные в мире «Королева Ночи», роскошные попугайные и поразительные «Зомби», – рассказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Всего на выставке представят несколько сотен сортов луковичных растений. Кроме того, будет много цветущих кустарников, сирень, сакура, форзиция, плодоносящие цитрусовые и, вне всяких сомнений, сюрпризы. Ближе к финалу выставки, возможно, пройдет акция с раздачей цветов.