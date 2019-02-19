РИАМО - 19 фев. Полицейские и кинологи обследовали здание Ярославского вокзала в Москве после анонимного сообщения о минировании, данная информация не соответствует действительности, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов в Москве.

«Ярославский вокзал проверили полицейские и кинологи, информация о бомбе не подтвердилась», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вокзал работает в штатном режиме.

Волна «минирований» началась в столице во вторник около 15:00. Последнее сообщение об угрозе взрыва поступило в адрес ВДНХ. В списке объектов, в которых якобы были заложены бомбы, – десяток торговых центров, 14 зданий ТЭЦ, гостиница «Космос», Останкинская телебашня.

С января 2019 года в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о «минировании» административных зданий и социальных объектов – от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны. Похожая ситуация случилась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года.