РИАМО – 19 фев. Тридцать участковых врачей трудоустроили в подмосковных Люберцах в прошлом году, их обеспечили жильем, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Глава городского округа Владимир Ружицкий во вторник заявил об этом в рамках ежегодного отчета перед жителями.

«Наша совместная с министерством здравоохранения Московской области задача – ликвидировать дефицит медицинских кадров. В прошлом году нам удалось привлечь 30 участковых врачей. В текущем году необходимо привлечь 24 участковых терапевта и шесть участковых педиатров. Мы готовы обеспечить жильем всех востребованных специалистов», – отметил он.

Ружицкий добавил, что за пять прошедших лет в округе предоставили жилье 232 работникам здравоохранения.