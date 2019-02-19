РИАМО - 19 фев. Новый спортивно-развлекательный кластер «Кореневский карьер» появится в текущем году в городском округе Люберцы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В 2019 году планируем открыть спортивно-развлекательный кластер «Кореневский карьер», который будет включать в себя гребную, лыжную и базу вейкбординга, центр пляжных видов спорта, освещенную трассу для скандинавской ходьбы и катания на роликах, пляж и парковку», – сказал глава округа Владимир Ружицкий в рамках традиционного ежегодного отчета.

Он также отметил, что посетить спортивно-массовые мероприятия и позаниматься спортом там смогут все желающие.

Ружицкий добавил, что на ближайшую пятилетку в Люберцах запланирована масштабная реконструкция стадиона «Торпедо» со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса, а также строительство двух ледовых арен.