РИАМО - 19 фев. Ежегодный международный фестиваль русского языка стартовал в столице, программа состоит из шести конкурсов, среди которых «Театральное творчество и художественное слово», «Детское и юношеское кино и телевидение» и «Хореографическое творчество», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице стартовал заочный тур Ежегодного международного фестиваля русского языка. Чтобы принять в нем участие, необходимо заполнить регистрационную форму. Заявки принимают до 1 мая 2019 года. Организатор фестиваля – Московский центр качества образования (МЦКО)», – говорится в сообщении.

Поучаствовать могут школьники, изучающие русский язык как иностранный или как второй родной в образовательных учреждениях России и стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.

В программу фестиваля войдут шесть конкурсов. В состязаниях «Театральное творчество и художественное слово», «Детское и юношеское кино и телевидение», «Хореографическое творчество» и «Вокально-хоровое творчество» можно участвовать как индивидуально, так и коллективно. Только индивидуальное участие возможно в конкурсах «Современное декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство» и «Знатоки русского языка, истории и культуры России».

Все результаты заочного тура объявят 24 июня. Финальный тур, а также награждение победителей и финалистов пройдет в Москве с 28 августа по 1 сентября этого года.

Работы и материалы победителей разместят на сайте Московского центра качества образования в разделе «Педагогам», на странице «Ежегодный международный фестиваль русского языка».

Ежегодный международный фестиваль русского языка – образовательная и творческая площадка, на которой участники могут не только улучшить свои знания, но и пообщаться друг с другом на русском языке.