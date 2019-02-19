РИАМО – 19 фев. Подъезды жилого дома в городском округе Долгопрудный отремонтировали по предписанию Госжилинспекции Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В адрес Госжилинспекции поступило коллективное обращение от жителей многоквартирного дома №3 по проспекту Ракетостроителей в подмосковном Долгопрудном. Они сообщили о ненадлежащем содержании общедомового имущества. Жилищные инспекторы в ходе внеплановой проверки выявили повреждения штукатурно-окрасочного слоя стен и некачественное содержание входов на пожарные лестницы.

«Управляющая компания ООО «Городская управляющая компания» получила предписание об устранении всех выявленных нарушений в кратчайшие сроки. В отношении должностного лица организации был составлен административный протокол о правонарушении, предусмотренном статьей «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», – говорится в сообщении.

По словам руководителя Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, контрольная проверка исполнения предписания показала, что сотрудники управляющей организации выполнили необходимые ремонтные работы и привели общедомовое имущество в надлежащее состояние.

«Тем не менее, на данный момент дело о совершении административного правонарушения находится на рассмотрении в судебном участке. Этой участи можно было бы избежать, если бы УК своевременно исполняла свои обязательства перед собственниками жилья», – сказал Соков.