РИАМО - 19 фев. Казанский вокзал в столице работает в штатном режиме после анонимного сообщения о «минировании», информация о заложенной бомбе не подтвердилась, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы дирекции железнодорожных вокзалов в Москве.

«Вокзал работает в штатном режиме. Движение не прерывалось. Полиция и кинологи вокзал проверили. Сейчас все входы на вокзал открыты», - сказал собеседник агентства.

Ранее он сообщил, что Казанский вокзал в столице из-за сообщения о бомбе проверили спецслужбы и кинологи.

Волна «минирований» началась в столице во вторник около 15:00. Последнее сообщение об угрозе взрыва поступило в адрес ВДНХ. В списке объектов, в которых якобы заложены бомбы, – десяток торговых центров, 14 зданий ТЭЦ, гостиница «Космос», Останкинская телебашня.

С января 2019 года в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о «минировании» административных зданий и социальных объектов – от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны. Похожая ситуация случилась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года.