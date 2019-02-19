РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 фев. В подмосковном Подольске до конца августа текущего года планируют ввести в эксплуатацию жилой комплекс «Авеню» на Рабочей улице, работы на объекте продлятся до 15 апреля, сообщается на сайте комитета по архитектуре и градостроительству администрации городского округа Подольск.

«Во исполнение поручения главы городского округа Подольск Николая Пестова застройщиком ООО «СтройИнвест» и техническим заказчиком ООО «СтройКомплектМонтаж» разработан график завершения строительства многоквартирного жилого дома с подземным гаражом в Подольске на улице Рабочая, дом №4», – говорится в сообщении.

Согласно представленному документу, застройщик планирует завершить работы на объекте в срок до 15 апреля текущего года, ввод дома в эксплуатацию запланирован до конца II квартала текущего года.

Строительство долгостроя ЖК «Авеню» ведет застройщик ООО «СтройИнвест» на основании разрешения на строительство от 1 сентября 2014 года, пролонгированного министерством строительного комплекса Московской области до 1 марта текущего года.

По состоянию на 18 февраля текущего года, ЖК «Авеню» находится в высокой степени готовности, идет монтаж вентилируемого фасада, остекление из теплого алюминия, отделка мест общего пользования, сантехнические работы и другие.

ЖК «Авеню» в центре городского округа Подольск начали строить на месте двух снесенных ранее старых домов. Застройщиком является ООО «СтройИнвест». Проект предусматривает строительство корпусов в 12 и 17 этажей на 324 квартиры с торгово-досуговым комплексом и подземной автостоянкой. Сначала объект должны были ввести в эксплуатацию 29 февраля 2016 года, затем срок ввода несколько раз переносили.

Задержка строительства ЖК «Авеню» связана с кризисом: застройщик испытывал проблемы с финансированием и с продажами квартир. В то же время он не стал экономить на качестве строительства. Особое внимание уделили прокладке коммуникаций, поэтому в доме будет индивидуальный тепловой пункт.

Средняя цена квадратного метра – 80 тысяч рублей, на квартиры можно взять ипотеку в нескольких банках. В подземном паркинге 178 машино-мест для владельцев квартир в ЖК продаются со скидкой 30 % и стоят около 700 тысяч рублей. ЖК пользуется популярностью, так как находится в 800 метрах от железнодорожной станции «Подольск».

В ЖК «Авеню» предусмотрены 4,4 тысячи метров торговых и офисных площадей, на которых планируют разместить магазины, аптеки, детский сад, школы искусств. Якорным арендатором станет «Мираторг».