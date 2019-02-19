РИАМО – 19 фев. Более 130 многоквартирных жилых дома планируют капитально отремонтировать в нынешнем году в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Глава городского округа Владимир Ружицкий во вторник выступил перед жителями в рамках традиционного ежегодного отчета.

«Жилищно-коммунальное хозяйство – одно из самых сложных и ответственных направлений. Оно всегда в приоритете внимания. В текущем году планируем отремонтировать 132 многоквартирных дома и не менее 955 подъездов, заменить 130 лифтов. Адресные перечни на сегодняшний день сформированы, объем работ большой, и управляющие компании уже приступили к их выполнению», – уточнил Ружицкий.

По его словам, основная задача – организовать проведение ремонтов своевременно и с высоким уровнем качества.

Ружицкий также добавил, что начата масштабная работа по установке в подъездах МКД Люберец камер видеонаблюдения с возможностью подключения к системе «Безопасный регион».

«В текущем году планируется установить 2100 видеокамер», – заверил Ружицкий.