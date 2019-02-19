РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 фев. Подольский хоккейный клуб «Витязь» проиграл московскому ЦСКА со счетом 1:6 в матче на выезде в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на сайте подольского клуба.

Хоккейный матч между клубами «Витязь» и ЦСКА проходил в Москве 18 февраля в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Надежду вновь, как и в Подольске, побороться на равных с лидером чемпионата, лелеяли добрая сотня фанатов «Витязя», примчавшихся на игру в Москве. Но в этот вечер команда Игоря Никитина (ХК ЦСКА – ред.) оказалась выше. Итог матча между ЦСКА и «Витязь» – 6:1 в пользу хозяев», – говорится в сообщении.

Всего игру посмотрели свыше 7 тысяч зрителей. Главными судьями матча были Сергей Кулаков и Виктор Бирин.