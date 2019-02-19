РИАМО – 19 фев. В городском округе Люберцы свыше 300 площадок оборудованы контейнерами для раздельного сбора отходов, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Во вторник глава городского округа Владимир Ружицкий рассказал об этом в рамках ежегодного отчета перед жителями.

«На территории Люберец – 1181 контейнерная площадка, из них 324 уже оборудованы контейнерами для раздельного сбора отходов. До 1 марта будут оборудованы все», – заявил Ружицкий.

Также глава он добавил, что губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым было принято решение о введении на территории области льгот по оплате за вывоз мусора.

«Для неработающих пенсионеров до 70 лет льгота составит 30%, от 70 до 80 лет – 50%, жители старше 80 лет полностью освобождаются от оплаты», – подчеркнул Ружицкий.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья также могут на сайтах администраций муниципалитетов.