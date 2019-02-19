РИАМО - 19 фев. В Москве из строения № 230 на ВДНХ после получения информации о заложенной бомбе эвакуировали людей, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы АО «ВДНХ».

«В связи с принятым анонимным сообщением на сайт ВДНХ о «заминированном» здании было принято решение об эвакуации строения № 230», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время сообщение проверяется сотрудниками службы безопасности ВДНХ.

Согласно данным открытых источников, в строении № 230 располагается инфоцентр ВДНХ.