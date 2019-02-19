РИАМО – 19 фев. Порядка 70 дворовых территорий будут комплексно благоустроены в Люберцах в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Во вторник глава городского округа Владимир Ружицкий в рамках ежегодного отчета выступил перед жителями.

«Перед нами по-прежнему стоит задача губернатора Московской области благоустраивать ежегодно как минимум 10% дворовых территорий. В этом году мы комплексно благоустроим 68 дворов: 43 – в Люберцах, 6 – в Томилине, 7 – в Краскове, 5 – в Малаховке, 7 – в Октябрьском», – отметил Ружицкий.

Он уточнил что адресный перечень половины из этих дворов был выбран самими жителями, проголосовавшими на портале «Добродел».

По словам Ружицкого, за пять прошедших лет в муниципалитете комплексно благоустроили 305 дворовых территорий, установили 541 детскую и 358 спортивных площадок.