РИАМО - 19 фев. Новая школа на 1,1 тысячи мест и три детских сада на 760 мест будут построены в городском округе Люберцы в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В текущем году будут открыты: школа на 1,1 тысячи мест и детский сад на 280 мест в ЖК «Самолет», а также детские садики в Краскове и Томилине на 120 и 360 мест соответственно», – сказал глава муниципалитета Владимир Ружицкий в рамках традиционного ежегодного отчета.

Кроме того, по его словам, для ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях округа в текущем году начнется строительство трех школьных объектов на 875 мест: это пристройка к школе №59 на 400 мест, к Кадетской школе на 200 мест, а также возведение филиала школы №48 для начальных классов на 275 мест.

Также Ружицкий отметил, за счет внебюджетных средств начнется строительство школы на 825 мест на улице Урицкого на месте школы №13, двух детских садов на 250 и 120 мест в ЖК «Самолет», детских садов на 350 мест в ЖК «Люберецкий» и на 340 мест в ЖК «Томилино».

«В ближайшую пятилетку рассчитываем при поддержке правительства Московской области построить школу в Октябрьском на 1,1 тысячи мест», – заключил глава.