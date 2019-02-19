РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 фев. Во вторник в подмосковном Королеве подвели итоги акции «Зеленый марафон» среди образовательных учреждений горокруга, победителем стала гимназия №9, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

«Зеленый марафон» – это экологический проект некоммерческой организации «Мой чистый город» для школ и детских садов. В рамках марафона в течение календарного года в учебных заведениях проходят разовые акции по сбору макулатуры и других видов перерабатываемой фракции.

«Мы мотивируем детей собирать отходы и заботиться об окружающей среде своим примером. Стараются как учителя, так и родители, старшеклассники подают пример младшеклассникам. В течение последних пяти лет прошло очень много акций, самых разнообразных – это направление одно из приоритетных нашей образовательной деятельности. За прошедший год нам удалось собрать 20 тонн мусора», – сказала директор гимназии №9 Ольга Лизогуб.

Она добавила, что и макулатуру, и старую бытовую технику можно приносить для утилизации во внутренний дворик гимназии, а в школьных фойе располагаются специальные контейнеры для сортировки мусора.

В качестве приза гимназия получила 100 тысяч экобаллов, которые можно обменять на необходимое для учреждения оборудование и спортивное снаряжение от партнеров проекта.

Всего в акции в 2018 году приняло участие 20 школ и детсадов Королева.