РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В подмосковном Подольске жителей округа приглашают принять участие в конкурсе на лучший скворечник, который пройдет с 20 февраля до 1 апреля, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

Мероприятие будет проходить в целях формирования экологической культуры у детей и взрослых и пропаганды экологического воспитания.

«Дом культуры имени Лепсе Подольска с 20 февраля и до 1 апреля проводит конкурс на лучший скворечник в рамках проекта «Помоги птицам». Для участия необходимо будет подать заявку и до 1 апреля предоставить свою работу. В ходе конкурса будут выбраны победители следующих номинаций: «Самая креативная кормушка» и «Самый креативный скворечник», – сказала организатор.

Она отметила, что награждение победителей состоится 7 апреля в Доме культуры имени Лепсе. Подробности о конкурсе, а также заявки на участие можно получить на сайте ДК – или по телефону: 8(496)763-04-55.