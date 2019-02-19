РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В подмосковном Подольске представители администрации горокруга попросили директора торгового центра «Западный» организовать место для курения, так как в центр нельзя войти, не попав в облако табачного дыма, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале «Добродел», что возле входа в торговый центр «Западный» на Ленинградской улице, 21, постоянно толпа курящих людей. По его словам, невозможно пройти с маленьким ребенком, не оказавшись в облаке табачного дыма. Он потребовал от власти призвать руководство ТЦ соблюдать закон РФ и установить закрытую курилку. Обращение по вопросу устранения нарушений в сфере организации стационарной торговли в ТЦ «Западный» рассмотрено управлением потребительского рынка администрации горокруга Подольск.

«Информация, указанная в обращении, подтвердилась. Нарушения устранены. На всех входах в торговый центр разместили объявления о запрете курения в общественных местах. Директору ТЦ «Западный» рекомендовали рассмотреть возможность организовать место для курения на основании действующего законодательства», – сказал начальник управления потребительского рынка администрации Подольска Николай Тупикин.

С представителями охранной службы провели разъяснительную беседу о контроле соблюдения требований, установленных ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».