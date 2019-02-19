РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 фев. В подмосковном Подольске «Газель» задела три автомобиля на Рязановском шоссе и покинула место аварии, сообщил «РИАМО в Подольске» друг пострадавшего.

Инцидент произошел во вторник около 17:00 на Рязановском шоссе в Подольске, возле автошколы ДОСААФ.

«Газель» задела автомобиль «Волга» и еще два автомобиля, после чего уехала с места ДТП», – сказал друг пострадавшего.

Он отметил, что в настоящее время разыскиваются очевидцы данной аварии. Всех, кто владеет какой-либо информации, просят написать Константину Шибаеву в соцсети «ВКонтакте» – https://vk.com/id150309918.