РИАМО – 19 фев. В столице продолжают проверять объекты, в адрес которых поступили анонимные сообщения об угрозе «минирования», уже эвакуировано почти 9 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».

«Волна минирований» началась около 15:00 (19 февраля – ред.) и пока не прекращается. Последнее сообщение об угрозе взрыва поступило в адрес ВДНХ», – отметил источник агентства, знакомый с ситуацией.

По его словам, в списке объектов, в которых якобы заложены бомбы, – десяток торговых центров, 14 зданий ТЭЦ, гостиница «Космос», Казанский вокзал, Останкинская телебашня.

В некоторых торговых центрах, к примеру, в ТЦ «Парус» в Локомотивном проезде и ТЦ «Капитолий» на Шереметьевской улице, уже завершены проверки. Угрозы взрыва не подтвердились.

С января 2019 года в городах России началась очередная волна сообщений и звонков о «минировании» административных зданий и социальных объектов – от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.

Похожая ситуация случилась более года назад. Тогда массовые звонки о «минировании» учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 - в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.