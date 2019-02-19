РИАМО - 19 фев. В столице с 1 по 10 марта горожан ждут различные активности в рамках фестиваля «Московская Масленица», так, с 1 по 3 марта народный театр «Свои ребята» покажет на Тверской площади кукольное представление «Театр Петрушки», говорится в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На Тверской площади для взрослых и детей подготовили целую серию кукольных представлений. Зрители узнают о старинных обычаях праздника, познакомятся с героями русского фольклора, подивятся народной мудрости и оригинальным художественным приемам. Спектакли будут проходить в павильоне «Гостиная». Вход свободный.

«Первого, второго и третьего марта в 16:00 народный театр «Свои ребята» покажет в «Гостиной» кукольное представление «Театр Петрушки». Оказывается, Петрушка не так-то прост – этот поистине народный артист пользуется популярностью зрителей вот уже более 400 лет», – говорится в сообщении.

Интерактивный спектакль-чаепитие «Муха-Цокотуха» проведет «Творческое объединение 9». Представление пройдет 4 и 9 марта в 16:00 и 7 марта в 18:00. Спектакли «Объединения» включены в репертуар нескольких знаковых московских театров и являются постоянными участниками фестивалей, посвященных образованию и развитию ребенка.

Творческое объединение «Таратумб» также покажет спектакль. В 2018 году коллектив стал лауреатом фестиваля «Золотая маска» в номинации «Лучший спектакль театра кукол». На Тверской площади он представит оригинальную интерпретацию истории о красавице и чудовище, вдохновленную традиционной деревянной игрушкой Русского Севера. Спектакли начинаются 5, 6 и 7 марта в 16:00.

К русскому фольклору посетителей «Гостиной» будет приобщать кукольный театр «Душегреи». Спектакль «Всяко бывает» покажут 2 марта в 18:00 и 8 марта в 16:00.

«Колобок» от Руслана Вольфсона покажут 4, 5 и 6 марта в 18:00.

Также пройдет спектакль о самой Масленице с одноименным названием.

«Постановка театра «Ученый медведь», посмотреть которую можно 3 и 9 марта в 18:00, – это яркая энциклопедия весеннего праздника. Вдохновленные лубочными картинками и текстами, артисты покажут традиционные масленичные сценки: катание с горок, уличные состязания, театр Петрушки, медвежьи забавы и приготовление блинов, от которого у гостей непременно разыграется аппетит», – заключается в сообщении.