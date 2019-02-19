РИАМО – 19 фев. МосОблЕИРЦ подвел итоги работы своих территориальных управлений за минувший год, лучшим признано управление «Пушкино», второе место заняло управление «Истра», третье разделили между собой управления «Волоколамск» и «Дмитров», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Каждый год по итогам работы МосОблЕИРЦ определяется рейтинг управлений. Среди главных критериев оценки – уровень собираемости платежей за ЖКУ, развитие дистанционных сервисов и соответствие стандартам обслуживания клиентов», – отметил генеральный директор МосОблЕИРЦ Владислав Колесников.

Победитель конкурса – управление «Пушкино» МосОблЕИРЦ – начало свою работу 5 лет назад.

«В 2014 году шла частая смена управляющих компаний, жители не понимали, из чего складывались цифры в их платежных документах, очереди в клиентском офисе были частым явлением. С тех пор ситуация кардинально изменилась», – поясняется в материале.

Сейчас в офисах МосОблЕИРЦ в Пушкино – спокойная рабочая атмосфера, в книге жалоб и предложений – благодарности сотрудникам от жителей, по итогам работы в 2018 году – благодарность от администрации Пушкинского района.

«Каждый день наши офисы посещает более 800 человек. Отдельная категория – пожилые люди, которым мы помогаем освоить интернет-сервисы. Сейчас уже 23 тысячи человек – активные пользователи личного кабинета клиента», – добавляет начальник ТУ «Пушкино» МосОблЕИРЦ Алина Ларина.

Обслуживание клиентов – это часть работы любого подразделения расчетного центра. Есть и другая составляющая – договорная и юридическая работа, ответы на запросы со стороны граждан и организаций, проведение расчетов и сверок с поставщиками ресурсов и услуг.

«Сегодня МосОблЕИРЦ – это 54 территориальных управления, 136 клиентских офисов, 2 миллиона 860 тысяч лицевых счетов на обслуживании», – подчеркивается в материале.

Колесников напомнил, что конкурс – это эффективный инструмент для того, чтобы внедрить и поощрить лучшие практики, уменьшить «разрыв» между первыми и последними и поднять уровень работы компании в целом.

«Так, в 2018 году среднее значение качества обслуживания клиентов по методу «контрольная закупка» достигло почти 96%. В 2017 году этот показатель равнялся 93%», – резюмировал он.