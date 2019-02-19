РИАМО - 19 фев. Самыми популярными вакансиями в банке данных московских центров занятости являются должности, связанные со строительством, транспортной отраслью и розничной торговлей, уровень безработицы в столице составляет всего 0,38%, сообщила первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Александра Александрова.

«Московский рынок очень хороший, и для каждого человека есть работа. В нашем банке данных самые популярные направления и отрасли – это строительство. У нас много вакансий, связанных со строительством. У нас много вакансий в транспортной отрасли, это крупнейшие работодатели с великолепной репутацией: метро, транспортные компании, фактически все аэропорты, «Мосгортранс». Вторая крупная отрасль – это розница, сервисы предоставления услуг», - сказала Александрова в эфире телеканала «Москва 24».

Она добавила, что ситуация на рынке труда в Москве благоприятна, уровень безработицы в столице составляет всего 0,38%.