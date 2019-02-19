РИАМО - 19 фев. Режиссер-постановщик киностудии «Мосфильм» Борис Яшин скончался в возрасте 86 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«На 87-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Бориса Владимировича Яшина», – говорится в сообщении.

Прощание состоится в пятницу, 22 февраля, в 12:00 в храме Архангела Михаила в Тропареве (проспект Вернадского, 90).

Борис Яшин родился 10 мая 1932 года в Баку. В 1962 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская М. Ромма). С 1964 года являлся режиссером киностудии «Мосфильм».

Яшин режиссер-постановщик игровых фильмов: «Эй, кто-нибудь!», «Пядь земли», «Шуточка», «Осенние свадьбы», «Первая девушка», «Город первой любви», «Ливень», «Долги наши», «Ожидание», «Я за тебя отвечаю», «Аэропорт со служебного входа», «Скорый поезд», «Женский день», «Дом на Рождественском бульваре», «Мещерские».