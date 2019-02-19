РИАМО - 19 фев. На территории Подмосковья создадут региональную Ассоциацию территориального общественного самоуправления, в состав правления могут войти как муниципальные депутаты, так и депутаты регионального парламента, сообщил во вторник на заседании президиума совета муниципальных образований Московской области исполнительный директор совета, член президиума совета муниципальных образований региона Олег Иванов.

«Мы будем создавать региональную ассоциацию ТОС. У нас присутствует на этом вопросе директор Общенациональной ассоциации ТОС, мы совместно с ГУТП (Главным управлением территориальной политики Подмосковья – ред.) работаем в этом направлении, в частности, подготовили устав территориального общественного самоуправления Московской области, где предусмотрено создание ассоциации - общее собрание, правление, председатель правления, директор ассоциации», — сказал Иванов.

Он добавил, что уже подготовлен персональный состав правления в Московской областной ассоциации ТОС совместно с ГУТП региона.

Иванов отметил, что в состав правления могут войти как муниципальные депутаты, так и депутаты регионального парламента, представители ТОСов, представители федеральной и региональной общественных палат и другие.

«Что касается учредительного собрания, мы предлагаем его провести, конкретную дату уже пишем, 18 апреля, приурочить его к дню местного самоуправления», - подчеркнул Иванов.