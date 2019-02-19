РИАМО – 19 фев. Пользователи социальных сетей скорбят о смерти модельера Карла Лагерфельда, среди тех, кто вспоминает Лагерфельда, есть и известные дизайнеры.

Лагерфельд умер в возрасте 85 лет. Он плохо себя чувствовал последние несколько недель.

«R.I.P – ушел из жизни маэстро моды Карл Лагерфельд, в это не хочется верить, но… Светлая память, спасибо вам за ваш пример, умение и все, что вы сделали для мира fashion! Светлая память», – написал в Instagram российский дизайнер Игорь Гуляев.

Эксперт моды, журналист Эвелина Хромченко также выразила сожаление по поводу смерти модельера.

Другие пользователи соцсетей оказались шокированы смертью Лагерфельда.

Умер Карл Лагерфельд. Не то, чтобы меня как-то задевали смерти известных людей… Вообще нет. Да и Chanel не мой любимый дом. Просто это так странно. Карл был какой-то вечный что ли… <…>, как Кобзон», – поделился в Twitter пользователь wrong_dreams.

Другие отметили вещи, которые создавал Лагерфельд. Так, пользователь MelloCry назвала творения модельера лаконичными, стильными, актуальными и вневременными.

«Лагерфельд, ты был великим!» – написала пользователь GinnyGinger13.

Лагерфельд сотрудничал с модными домами Fendi, Chloé и Chanel, создал бренды KL и KL by Karl Lagerfeld.